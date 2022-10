Mannen aangehouden voor vuurwapenbezit na caféruzie in Rotterdam-Zuid

Genieten van magisch schouwspel: lichtspek­ta­kel Grote Schijn in Kralingse Bos geopend

Lichtspektakel De Grote Schijn in het Kralingse Bos in Rotterdam is donderdagavond van start geopend. Tot 6 november is het bos te zien in flonkerende kleuren tot 23.00 uur.

