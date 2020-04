Mannen mishandelen boa’s in Rotterdam: ‘Het voelde alsof ze voor hun leven moesten vechten’

Dansers Conny Janssen Danst op solotoer in coronatijd: ‘Het is een kans om jezelf te ontdekken’

19:02 ‘Opgehokt’ in een woning zitten is voor niemand leuk. En collega’s om je heen missen de meeste thuiswerkers onder ons inmiddels behoorlijk. Maar voor de tien dansers van het Rotterdamse dansensemble Conny Janssen Danst hakken de coronamaatregelen er extra stevig in. Vandaar dat choreograaf Conny Janssen iedere danser heeft uitgenodigd een solo te maken waarin hij of zij laat zien wat deze tijd van alleen-zijn met hen doet.