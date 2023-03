Mannen ontvoeren man met dure Rolex, takelen hem flink toe en plegen overval bij zijn moeder

In tv-programma Opsporing Verzocht is aandacht gevraagd voor een gewelddadige ontvoering in Rotterdam, waarbij het de twee daders ging om een horloge ter waarde van meer dan 10.000 euro. De mannen ontvoerden de eigenaar van het dure Rolex-horloge, takelden hem flink toe in een bestelbusje en pleegden kort daarna een woningoverval op zijn moeder en zijn zus.

Het slachtoffer, een 28-jarige man uit Rotterdam, liep in de Sommelsdijkstraat naar zijn auto, toen hij werd belaagd door een gewapende man. Die dwong hem in te stappen in een witte bestelbus. Daar wachtte een andere man.

In het busje, gestolen zo bleek later, werd de man vastgebonden en op zijn hoofd geslagen met een pistool. Hierdoor raakte hij meerdere keren bewusteloos. Al snel werd het duidelijk dat het de twee mannen te doen was om een Rolex-horloge: daar werd het 28-jarige slachtoffer meermaals naar gevraagd. Maar die had hij niet bij zich.

Bedreigd, mishandeld en vastgebonden

Daar namen de ontvoerders geen genoegen mee. Ze stapten in een zwarte BMW, reden naar het huis van het slachtoffer en openden de deur met zijn sleutels. In dat huis waren op dat moment de zus en moeder van het slachtoffer aanwezig. Ze werden bedreigd met een pistool, mishandeld en vastgebonden, terwijl de twee mannen de zoektocht inzetten in het huis.

In de woning wisten zij uiteindelijk het horloge met een waarde van meer dan 10.000 euro buit te maken. Het was toen inmiddels na middernacht, op donderdag 20 oktober 2022. Later die nacht werd het slachtoffer, die door alle klappen verward was, uit de bestelwagen gezet op de Nachtegaalstraat in Rotterdam en aan zijn lot overgelaten. De bestelbus is later teruggevonden en door de politie in beslag genomen.

Derde persoon betrokken

Volgens de politie is naast de twee mannen ook een derde persoon betrokken geweest bij de ontvoering en overval. Die zou de bestelbus hebben bestuurd. Het slachtoffer heeft die persoon niet kunnen zien. In tv-programma Opsporing Verzocht kwam een beschrijving voorbij van het tweetal.

De ene man heeft een breed postuur met een buikje en een licht getinte huidskleur. Tijdens de ontvoering had deze man een baard. De ander heeft een donkere huidskleur en een smal postuur. Hij had destijds gemillimeterd haar en een snor.

Volledig scherm Een 28-jarige man is urenlang mishandeld om zijn Rolex. © still uit Opsporing Verzocht

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.