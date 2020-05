Mannen overvallen huis en knevelen bewoner, buren horen veel geschreeuw

UPDATE Ruzie ontaardt in steekpar­tij: man gewond, drie verdachten opgepakt

20:09 Drie personen zijn zaterdagavond aangehouden voor betrokkenheid bij een steekpartij in Brielle, waarbij een man verwondingen aan zijn buik en been opliep. Aan de gebeurtenis rond 18 uur in een woning aan de Welleweg ging een ruzie vooraf.