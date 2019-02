Mannen schieten in woning in Rotterdam, Barendrechter gewond

Wat er precies gebeurd is, is voor de politie nog niet duidelijk. In eerste instantie werden de verdachten gehoord als getuigen, maar later zijn zij aangehouden.Of de 49-jarige man ook echt bij het openen van zijn deur is neergeschoten is niet bevestigd. Wel was hij volgens de politie nog aanspreekbaar na het incident. Hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.