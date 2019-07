Mannen uit Hoogvliet en Den Haag hebben tienduizenden euro’s cash in hun auto

Rotterdam krijgt ‘geluids­draai­en­de’ stenen die voor minder lawaai zorgen

17:30 De Aveling, een van de belangrijkste verkeersaders van Rotterdam-Hoogvliet, krijgt ‘geluidsdraaiende’ stenen. Het is de eerste plek in Rotterdam waar deze zogeheten whisstones worden uitgeprobeerd. De bedoeling is minder lawaai voor omwonenden. Tot 2 september ligt de Aveling eruit tussen de Groene Kruisweg en rijksweg A15. Verkeer moet omrijden via Rhoon of Spijkenisse.