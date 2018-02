Mantelzorger Dolf Taekema (69) draait op voor begrafeniskosten

Column 'Ver­kie­zings­strijd mag veel meer gaan over verschillen in welvaart'

5 februari Als de avond is gevallen en de marktverkopers zijn vertrokken, komen ze tevoorschijn. Op zoek naar eetbaar voedsel. Fruit en groente die nog goed zijn, worden in kleine wagentjes en tassen gestopt. Eén vrouw zie ik regelmatig terug op het Afrikaanderplein. Ze draagt een lange zwarte jas met de capuchon altijd over het hoofd getrokken. Zaterdag zag ik haar weer. Ze raapte maïskolven op en gooide ze in haar boodschappentas.