Marathon start voortaan aan voet van Erasmusbrug

Doorstroming

De verhuizing draagt bij aan een verbeterde doorstroming op de Coolsingel. Daar ligt op zondag zowel de finish van de drukbezochte marathon (start om 10.00 uur) als die van de populaire 1/4 marathon (start om 09.30 uur).



Bovenal speelt de organisatie ook al in op de herinrichting van de Coolsingel. De komende jaren vinden daar ingrijpende werkzaamheden plaats, die ook het loopevenement raken. Naar verwachting is de vernieuwde Coolsingel eind 2020 klaar. De nieuwe boulevard, met minder rijbanen en meer groen, zou te krap zijn voor de grote aantallen mensen rond de marathonstart, nog los gezien van de groei van het evenement.



Hart

In 2019 en 2020, wanneer de werkzaamheden in volle gang zijn, moeten er wellicht aanpassingen worden gedaan aan de finishlocatie. Maar uiteindelijk blijft de Coolsingel 'het hart van de marathon', verzekert Kadiks. ,,Als de werkzaamheden uiteindelijk klaar zijn, hebben we een iconische startplek aan de voet van de Erasmusbrug en een heel mooie finish op de Coolsingel. Ja, de toekomst ziet er rooskleurig uit. En in de fase waarin er wordt heringericht? Dan moeten we maar even roeien met de riemen die we hebben. Daar komen we zeker uit, daar zijn we Rotterdammers voor."



Inschrijving

De inschrijving voor de 38ste editie opent vandaag om 14.00 uur. Voor de NN Marathon Rotterdam en de 1/4 Marathon Rotterdam geldt een maximaal aantal deelnemers. Vorig jaar waren de startbewijzen voor de twee zeer populaire lopen snel uitverkocht en dat wordt nu weer verwacht.



Op zaterdag - met start én finish op de Coolsingel - komen de kinderen in actie tijdens de NN Kids Runs (1 kilometer en 2,5 kilometer), gevolgd door de AD City Run Rotterdam (4,2 kilometer).



In totaal worden in het marathonweekeinde 45.000 lopers verwacht.