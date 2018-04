Marathonloper vraagt aandacht voor ziekte die dochter het leven kostte

VIDEO Bloemen voor Addie, die stierf in haar kraam

15:56 Addie was die ochtend als één van de eersten in haar marktkraam op de Binnenrotte, zoals altijd. ,,Ze was bezig met het opmaken van haar kraam, ze had net haar zeil opgehangen”, vertelt Mevlut Tegmen van de groentekraam die er tegenover stond. ,,Aan het einde van het zeil is ze neergevallen.”