Marathonlopers al goed voor driekwart miljoen euro voor bijzondere Daniel den Hoedbrug

Het geld voor de aanleg van de Daniel den Hoedloopbrug over de 's-Gravendijkwal nabij het Erasmus MC in Rotterdam druppelt gestaag binnen. De eerste maanden van dit jaar hebben een half miljoen euro opgeleverd, zodat de teller nu op 775.000 euro staat. ,,We hopen op een mooie eindsprint”, zeggen ze bij KWF.

Het kankerfonds heeft een actie opgezet om een aanzienlijk deel van het benodigde geld op te halen voor de bijzondere voetgangersbrug, van Little C waar ook het Familiehuis Daniel den Hoed is gevestigd naar het Erasmus MC Kanker Instituut en het Museumpark.

Lees ook PREMIUM In hartje Rotterdam komt een loopbrug: wandelaars kunnen straks probleemloos oversteken

Lopers van de Rotterdam Marathon die half april op het programma staat, kunnen het KWF steunen. Het aantal deelnemers dat op deze manier de actie sponsort, ligt al ver boven de duizend.

Anderhalf miljoen nodig

Het streefbedrag is anderhalf miljoen euro. ,,We gaan net zo lang door, totdat we die anderhalf miljoen euro voor de brug en het Familiehuis Daniel den Hoed bij elkaar hebben”, zegt Linda Sumner van KWF. ,,En mocht de teller dit jaar niet de anderhalf miljoen euro aantikken, dan gaan we gewoon verder.”

In totaal is er bijna 5 miljoen euro nodig om het ontwerp van architectenbureau wUrck in de praktijk te kunnen brengen. De gemeente Rotterdam neemt in principe de ene helft voor haar rekening, de andere helft moet de Stichting van Willem den Hoed bij elkaar sprokkelen. Na een tegenslag bij de sponsorwerving meldde het kankerfonds zich als een reddende engel. De bedoeling is in de loop van volgend jaar de voetgangersbrug te verwezenlijken.

Volledig scherm Een artist impression, zoals de Daniel den Hoedbrug over de 's-Gravendijkwal komt te lopen. © Artist impression wUrck

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.