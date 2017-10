Marc (30) schoot te hulp bij fatale brand: Ik zie nog steeds zijn hulpeloze blik

Marc pakte de Amsterdammer onder zijn armen om zijn hoofd boven water te kunnen houden. Zo’n half uur heeft hij daar op de steiger gelegen. ,,Help me nou, help me nou,’’ riep die man maar steeds naar me. ,,Hij zag er slecht uit, heel slecht. Ik schrok me echt wezenloos. Hij was over zijn hele lijf verbrand.’’ Dan slikt Marc even en worden zijn ogen nat. ,,Ik ben zaterdag gaan werken, maar ben als een zombie de dag doorgekomen. Ik zie nog steeds zijn gezicht en die hulpeloze blik in zijn ogen. Verschrikkelijk.’’



Ook Marcs moeder Ria (69) kwam in actie. Ze rende eveneens naar buiten en schreeuwde terwijl Marc met het slachtoffer bezig, was om hulp. ,,Marc hield die man bijna niet meer en er waren ook nog twee explosies op de boot. Ik wist niet of er nog meer mensen op die jacht waren. Ook daarom heb ik gegild om hulp. Maar de mensen die op een afstandje stonden te kijken, kwamen niet in actie.’’