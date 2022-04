Marc Wilson (Leefbaar Capelle) heeft primeur: hij wordt tweemaal beëdigd in de nieuwe raad

Deze wat geforceerde constructie kwam uit de bus, nadat de provincie Zuid-Holland - die over de regels bij de beëdiging gaat - zich met de kwestie had bemoeid. ,,Het advies was om het nog eens in persoon over te doen’’, zegt een woordvoerster van Capelle. ,,Wilson had corona, hield zich netjes aan de instructie door in isolatie te gaan en kon dus niet bij de betreffende vergadering zijn. Op zich mag een online-benoeming, maar we doen het voor de zekerheid gewoon nogmaals.’’