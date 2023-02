Marcalla (17) is sinds eind december haar bruin gevlekte kat Bella kwijt

ik zeg je Morgan (17) maakt zich zorgen over steekpar­tij­en: ‘Ga iets opsteken, niet elkaar neersteken’

Waar hun opa en oma spreken over Rotjeknor, hebben zij het over Roffa. Zijn volwassenen druk met huisje-boompje-beestje, zij hebben andere dingen aan hun hoofd. Ze zijn 17, bijna volwassen, wonen in of rond Rotterdam en doen hun verhaal. Interieurstudente aan het Hout- en Meubileringscollege Morgan Hortulanus maakt zich zorgen over jongeren die elkaar neersteken. „Doe een opleiding, ga werken, steek iets op in plaats van dat je elkaar neersteekt.”