Marco Borsato gastartiest bij André Hazes in Ahoy dit najaar

‘Miljoenen­deal met Verre Bergen brengt nieuw stadion Feyenoord grote stap dichterbij’

11:12 De Rotterdamse politiek is enthousiast over de lucratieve deal die Stadion Feijenoord heeft gesloten met de steekrijke goede doelenclub De Verre Bergen. Met de 24,5 miljoen euro die deze organisatie steekt in dit ambitieuze project, is een nieuwe voetbaltempel op Zuid een grote stap dichterbij gekomen, vinden veel fracties. ,,Dit heeft een positief effect op de financiering. Want 24,5 miljoen euro is geen kattenpis.‘’