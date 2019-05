Marco Borsato is klaar voor de Kuip: Ik ga strijden voor wat ik waard ben

Column ‘Duizend­knoop rukt op naar Feyenoord City. We moeten Emma Wortelboer inzetten!’

10:05 De duizendknoop. Weet u dat ik tot voor kort nog nooit van die groene grapjurk had gehoord? Ik dacht in eerste instantie dat het iets met tuigage op een schip had te maken ('Bootsman, leg jij even een duizendknoop?'), dat het 'n nogal bewerkelijk alternatief was voor een ritssluiting of het geflipte broertje van de duizendpoot.