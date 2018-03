Marconitorens heten voortaan 'Lee Towers'

Lee Foolen van de ontwikkelaar City Pads speelde al lang met de gedachte van de vernoeming. ,,Lee Towers was verrast door mijn vraag om zijn naam te verbinden aan de torens'', laat de projectontwikkelaar weten. ,,Hij dacht in eerste instantie aan een grap.''



In elke leegstaande toren komen huurappartementen van 40 tot 70 vierkante meter groot. In totaal leveren de twee torens 860 nieuwe huizen op.



De torens staan sinds het begin van de jaren ‘70 bij het Merwe-Vierhavensgebied. Elke toren is 95 meter hoog en heeft 24 verdiepingen. De torens zijn op elke verdieping naar boven enkele centimeters breder, waardoor de torens een kaarsrechte indruk maken.