Marechaussee ingezet na Rotterdamse explosieterreur

indebuurt.nl H&M heeft een collectie met designer­merk Mugler en die shop je hier in Rotterdam

Heb je binnenkort een feestje of ben je een echte fashionista? Winkelketen H&M heeft een nieuwe samenwerking met een designermerk: het Franse modehuis Mugler. De exclusieve – en sexy – collectie is vanaf donderdag 11 mei te koop. Online en in slechts drie Nederlandse winkels. Heb jij even geluk, want Rotterdam zit erbij!