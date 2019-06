Marechaussee vindt 18 mensen, onder wie 7 kinderen, in vrachtwagen Europoort

poll Duncan Laurence steelt de show in Rotterdam: ‘Hopelijk brengt hij Songfesti­val naar de stad’

14:42 De spanning stijgt! Nog dik twee weken en dan moet het bidbook voor het ‘Rotterdamse Songfestival’ in Hilversum liggen, om het lucratieve Europese muziekfestijn in 2020 naar de Maasstad te halen. De frontmensen wethouder Said Kasmi (D66, toerisme) en directeur Jolanda Jansen van Ahoy laten geen mogelijkheid onbenut om hun doel te bereiken. ,,We gaan het beste bidbook inleveren.’’