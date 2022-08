Mario (71 jaar) dronk graag een biertje in kroeg, zijn laatste glas liep uit op fatale ruzie

Het klinkt misschien gek in deze tijden van droogte, maar bij Nieuwer­kerk wordt de dijk verhoogd

De dijk verhogen in tijden van grote droogte. Dat klinkt misschien gek, maar toch gebeurt het in de Zuidplaspolder bij Nieuwerkerk aan den IJssel. Het water in de Ringvaart wordt kunstmatig zo hoog gehouden, dat er water over de dijk klotst.

9 augustus