Marjan woont in een loft met een New York-achtige uitstraling: ‘Over alles is nagedacht’

Binnenkijken Ronald verruilde penthouse voor nieuwbouw­wo­ning: ‘Moest wennen dat we ineens buren hebben’

Ronald Hagenstein en zijn gezin woonden prima op hun plek en waren niet bewust op zoek iets anders. Per toeval vonden ze twee jaar geleden toch iets. Sinds twee maanden wonen zij nu in Het Hof van Terbregge, een project van een omgebouwde oude school in Hillegersberg-Schiebroek.

23 juli