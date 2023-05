Markant Hotel Central wordt (behalve de gevel) mogelijk gesloopt, en daar is actiegroep niet blij mee

Rotterdam in... Wat een markant stukje Rotterdam is dit: ‘Met de Citroën door de bocht en zó het dak op’

Als rechtgeaard Rotterdammers zijn we doorgaans trots op wat er allemaal hier ter stede uit de grond wordt gestampt. De Markthal, de Zalmhaventoren, De Rotterdam, Rotterdam Centraal, we lusten er wel pap van. Maar soms is er ook weerstand, omdat een nog goed functionerend wooncomplex moet worden gesloopt, zoals de Pompenburgflat voor de komst van mega-toren Rise. Of omdat bomen gevaar lopen, bijvoorbeeld naast CS, waar Tree House is gepland.