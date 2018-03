Markante seksbaas Henk Bartels overleden

Politie neemt in Or­lan­do-on­der­zoek pontonbootje Ypenburger in beslag

17:36 In het onderzoek naar de raadselachtige dood van de Rotterdamse tiener Orlando Boldewijn (17) is door de politie een vissersbootje in beslag genomen. Eerder al werd het door forensisch rechercheurs op sporen onderzocht.