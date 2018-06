Markthal-ontwikkelaar Provast in de race voor bouw Feyenoord City

Protest tegen invloed bedrijven op universi­teit

12:53 'Welkom op de Shell Universiteit', in plaats van de Erasmus Universiteit. Dat statement is te lezen op een spandoek dat vandaag is opgehangen op de campus in Rotterdam. ROOD, de jongerenvereniging van SP, protesteert op deze manier tegen de invloed van grote bedrijven op de universiteit.