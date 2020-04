Marktplaatsdeal loopt uit op drama: ‘Voor hetzelfde geld had hij zijn leven gegeven voor een oude iPhone’

De telefoon die het 18-jarige meisje uit Rotterdam gisteravond dacht te verkopen, heeft ze nog. Maar veel had het niet gescheeld of ze was haar vader (50) daarbij verloren. De vader werd neergestoken door de jongeman die zich op Marktplaats als geïnteresseerde meldde en er met het mobieltje vandoor wilde gaan. Het slachtoffer is na een nachtje ziekenhuis weer thuis, maar in het gezin leeft het besef dat de gebeurtenis ook desastreus had kunnen aflopen.