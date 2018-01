Marlies Dekkers pakt uit voor jubileum met pikant lingeriefeest

Justitie kan getuige in zaak Tattookillers nergens vinden

8 januari Justitie zoekt een belangrijke getuige in de zaak rond de moord op Onno Kuut (30) van wie het stoffelijk overschot in 2009 in de duinen van Hoek van Holland werd gevonden. Die getuige - Michel B. – was destijds een goede vriend van Kuut, maar blijkt voortvluchtig te zijn. ,,We zouden meneer B. graag willen spreken’’, vertelde de officier van justitie vanochtend. ,,Maar we moeten hem nog zien te vinden.’’