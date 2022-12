Marokkaanse Rotterdammers klaar voor zinderend duel: ‘Als we gelukkig zijn, toeteren we nou eenmaal’

Onheilspel­len­de boodschap­pen op deuren beschoten woningen horen bij elkaar

De twee onheilspellende boodschappen op de deuren van beschoten woningen in Krimpen aan den IJssel en Spijkenisse horen bij elkaar, zo denkt de politie. Waarschijnlijk is er ook een link met de geweldsgolf in juli. Er zit zover bekend één minderjarige vast.

5 december