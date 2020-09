‘Massa verbroedert en daar is altijd behoefte aan’

Geen Europese liedjescompetitie in Ahoy. Geen zomerse zweefmolen in het Museumpark. Geen glitterende zomerqueen op de praalwagen. Geen fragiele jazz-iconen op de saxofoon. Geen potige mariniers die een schip enteren op de Nieuwe Maas. Er was de afgelopen maanden nauwelijks georganiseerd vertier in Rotterdam. ,,Ik heb het heel erg gemist”, zegt Moerman. ,,Het was mijn ergste jaar ever.”