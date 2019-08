Massale bijval voor agent die vrijspraak van zijn belager niet begrijpt, OM in hoger beroep

Wim Rietveldt, de Rotterdamse wijkagent die gisteren wereldkundig maakte dat de rechtbank een man die hem molesteerde heeft vrijgesproken vanwege een onduidelijke aangifte, krijgt massaal bijval op internet. Veel Nederlanders spreken hun schande uit over het in hun ogen rammelende rechtssysteem. Het Openbaar Ministerie heeft hoger beroep ingesteld tegen de vrijspraak.

Heleen de Haan wenst Rietveldt heel veel sterkte toe bij zijn herstel en hoopt dat hij bij de politie blijft. ,,Gewoon niet te geloven dit.’’ Frank Brechts trekt het breder en stelt dat de uitspraak nadelig is voor alle burgers in ons land. Gerard Bogaards laat zich uit in soortgelijke bewoordingen. ,,Als aangifte doen al lastig is voor een politie-agent, dan zal ‘t voor de burger wellicht eenvoudig zijn?’’ Ook PVV-leider Geert Wilders kan er met zijn verstand niet bij. ‘’De rechterlijke macht in dit land is behoorlijk ziek.’’

Rietveldt, die twee weken terug op de Nieuwe Binnenweg een gekneusde nier opliep nadat hij een trap kreeg van een door hem aangehouden verdachte, ontving nadat hij zijn relaas deed op berichtensite Twitter al vrij snel een reactie van minister Ferd Grapperhaus (Justitie, CDA). De bewindsman vroeg hem om eind deze maand langs te komen op het ministerie, een uitnodiging waarop Rietveldt inmiddels is ingegaan.

Twitteraars vragen zich af of het wel zo’n goed idee is van Rietveldt om langs te gaan bij de minister. ,,Ik vermoed dat de agent van Grapperhaus even een beleefd doch dringend lesje staatskunde krijgt, alsmede de instructie zich ook op internet aan zijn taakomschrijving te houden,’’ schrijft Wijtze-Hein van der Veen. Maarten Kaskens, die de minister zelf eens aanschreef na onvrede over een rechterlijke uitspraak, voorspelt dat Rietveldt alleen nog maar meer teleurgesteld zal zijn na het gesprek.

Voor velen is de vrijspraak het zoveelste bewijs dat rechters te weinig oog hebben voor wat er gebeurd op straat, helemaal omdat er in de zaak van Rietveldt overtuigend bewijs op tafel lag. ,,Hoe kan een rechter bij een bekennende verdachte en camerabeelden tot deze uitspraak komen?,’’ vraagt Dirk van Olst zich af. Frank Snoek denkt het antwoord op die vraag te weten: ,,De Nederlandse rechtspraak is niet meer zoals het was.’’

Karel van der Steen meent dat de rechtbank met de uitspraak alle agenten ‘vogelvrij’ heeft verklaard. Jaques van Bremen laat een tegengeluid horen en waarschuwt zijn mede-Twitteraars niet al te snel conclusies te trekken. ,,Wij zien het dossier niet en kunnen niet beoordelen of de agent of de rechter onzorgvuldig was.’’

De rechtbank Rotterdam was vanochtend niet bereikbaar voor een reactie op de ontstane kritiek. Het OM liet vanochtend weten contact te hebben gehad met Rietveldt en gaat in hoger beroep tegen de uitspraak, waardoor de verdachte zich nog een keertje moet verantwoorden tegenover een rechter.