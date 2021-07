Matpartij tussen pensionado’s escaleert: man in scootmobiel rijdt overbuurman opzettelijk aan

De Rotterdammer werd er door het Openbaar Ministerie van verdacht dat hij in mei 2019 bij de Groene Hilledijk op Zuid met zijn scootmobiel was ingereden op zijn overbuurman. Het slachtoffer liep bij de ‘aanval’ een botbreuk op in een teen en liep vier weken met zijn voet in het gips. Verder had hij een schaafwond aan de voorkant van zijn knie.