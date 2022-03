Max ontwierp als jochie van 8 jaar het Speelgoed van het Jaar, nu wordt er een nieuwe Max gezocht

Stoer zeg: als 11-jarige bij Aboutaleb een skatepark regelen voor je buurt

Je moet het maar durven als 11-jarige, een brief schrijven aan de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb. Over dat het skatepark in je buurt te oud is en dat je graag iets nieuws wilt. Jippe den Hoed en Babet van der Horst uit de wijk Terbregge deden het gewoon. En met succes. Nu liggen er een strakke quarter pipe, manual pad en launch box.

29 maart