Máxima bezoekt mentaal overbelaste politieagenten: ‘Koninklijke erkenning voor hun strijd naar herstel’

De Blauwe Haven houdt kantoor in het oude politiebureau in Poortugaal. De koningin sprak daar met de deelnemers. ,,We hebben uitgelegd waarom we investeren in herstel na mentale overbelasting en daarna een toelichting gegeven op de vier projecten’’, vertelt projectleider Jan van de Werken (54). De Blauwe Haven kent vier trajecten: het buddyproject (alledaagse dingen doen met persoonlijke begeleiding), recoverytraining (met ademhalingstechnieken middelen aangereikt krijgen om in balans te komen en te blijven), sloeproeien en Phoenix (re-integratiewerkzaamheden op het voormalige politiebureau).

,,We hebben haar binnen anderhalf uur over alle facetten van het project verteld’’, vervolgt Van de Werken. ,,Waarom is het belangrijk, wat doen we eraan en wat is de toekomst richting vroege signalering? We willen op tijd zien als het minder goed gaat met een medewerker.’’

Persoonlijke verhalen

Volgens Van de Werken was het duidelijk dat koningin Máxima zich goed had voorbereid. ,,Ze had veel kennis over wat er belangrijk is in het project.’’ Tijdens het bezoek luisterde de koningin ook naar de persoonlijke verhalen van de deelnemers. ,,Ze toonde oprechte en warme interesse’’, aldus de projectleider. ,,Als een collega een verhaal vertelde, leek het alsof ze de omgeving eromheen blokte en ze echt in het verhaal zat. Die verhalen waren met een lach en een traan en die emotie kon er ook zijn.’’

De politiemedewerkers waren daarom ook positief over hun gesprek met de koningin. ,,Het zijn agenten die tijdens hun werk beschadiging hebben opgelopen, die voelen heel goed aan of iemand oprecht is of niet’’, verklaart Van de Werken. ,,Het is toch een gevoel van koninklijke erkenning van de strijd die zij leveren richting hun herstel. Soms voelen ze zich eenzaam en als er iemand komt die naar hen luistert en de juiste vragen stelt, dan is dat heel fijn.’’

Koningin Máxima sprak tijdens het bezoek met de politiemedewerkers die deelnemen aan project De Blauwe Haven, dat in het teken staat van re-integratie van werknemers die zijn uitgevallen met mentale klachten.

De boodschap van De Blauwe Haven is goed overgekomen, vindt Van de Werken. ,,Het is altijd spannend, want je hebt maar anderhalf uur. Dan probeer je wel weer te geven wie we zijn. Maar het leek alsof de tijd niet bepalend was, ze heeft echt kunnen zien wie we zijn en wat we doen.’’ Dat is ook te danken aan de deelnemers, weet hij. ,,Ik ben supertrots, ook op de collega’s die hun persoonlijke verhaal deelden. Het is toch een vreemde vrouw aan wie je je verhaal vertelt. Dus ik ben heel trots op wie dat gedaan hebben, maar ook op degenen die hier werken en die ervoor zorgen dat de deelnemers kunnen herstellen.’’

Mentale overbelasting

Bij De Blauwe Haven kunnen Rotterdamse politieagenten die kampen met mentale overbelasting door het werk rekenen op begrip en hulp. Elk jaar vallen er bij de Rotterdamse politie, waar zesduizend mensen werken, rond de 250 medewerkers uit vanwege mentale klachten. Tijdens het project kan het politiepersoneel vanuit het oude politiebureau in Poortugaal de vier ‘herstelprojecten’ volgen om hun werk na een burn-out of posttraumatisch stresssyndroom (PTSS) weer op de rails te krijgen.

