McDonald's blundert met zwarte pieten

Twee als zwarte piet aangeklede vrouwen zijn gisteren geweigerd bij de McDonald's aan de Stadionweg in Rotterdam. Een misverstand, stelt een woordvoerster van McDonald’s Nederland. ,,Alle gasten zijn van harte welkom bij onze restaurant. Ook piet is als gast van harte welkom in welke vorm dan ook, of dat nu de gekleurde of roetveegpiet is of zwarte piet.’'