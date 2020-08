Mechanische hartmassage in de ambulance, voor als elke seconde telt

Onder invloed én honkbal­knup­pel in de auto: politie haalt roekeloze bestuurder (25) van de weg

6:27 Een 25-jarige man uit Eindhoven maakte het zondagavond wel heel bont in Rotterdam. Hij scheurde onder invloed van drugs over de Rotterdamse wegen, haalde gevaarlijke manoeuvres uit én had een mes en honkbalknuppel in zijn wagen liggen. Uiteindelijk werd de man op de Hoofdweg in Rotterdam-Alexander aangehouden.