Medewerker Belastingdienst verdacht van drugsinvoer

Kamervra­gen over verkrach­ter die enkelband doorknipte

17:04 De PvdA heeft Kamervragen gesteld over het elektronisch toezicht van de Rotterdamse zedendelinquent Arthur C. De man kreeg een korte straf nadat hij zijn enkelband doorknipte. Bij zijn vrijlating kreeg hij niet meteen een nieuwe aangemeten. Kort daarna verkrachtte hij een vrouw. Vorige week eiste justitie 21 jaar cel en tbs tegen C.