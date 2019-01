Medewerker Coop Ridderkerk neergestoken bij overval

UPDATE Lichaam onder toeziend oog van veel nieuwsgie­ri­gen opgevist uit Koningsha­ven

18:20 De hulpdiensten hebben het vermoeden dat het lichaam dat vanmiddag bij de Erasmusbrug in Rotterdam is aangetroffen van de persoon is naar wie afgelopen nacht is gezocht. Het stoffelijk overschot werd onder het oog van veel nieuwsgierigen even na het middaguur uit het water gevist.