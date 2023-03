‘Medewerker van bank’ licht 89-jarige vrouw op en steelt sieraden en bankpas

Je eigen huis bouwen? Zij laten een hele wijk neerzetten: ‘Er komt geen ontwikke­laar aan te pas’

Je eigen woning zelf ontwikkelen is al een hele klus, je eigen wijk bouwen gaat nog een flinke stap verder. Een groep bewoners in Krimpen aan den IJssel is er volop mee bezig. Maar dat vergt wel veel geduld.