Medewerkers Bijenkorf leggen werk neer op Black Friday

Sinter­klaas mag naar Hellevoet­sluis zijn roetveeg­pie­ten meenemen, oordeelt de rechter

Sinterklaas mag bij de landelijke intocht in Hellevoetsluis zijn roetveegpieten meenemen. De onbekende stichting Uitbanning Genocide eiste via een kort geding dat er alleen Zwarte Pieten welkom zouden zijn, maar daar zet de rechter een duidelijke streep door. Net als in 2019 bij een soortgelijke zaak in Apeldoorn.

10 november