Medewerkers Gemini College drukten wonden dicht van zwaargewonde leerling (16) na steekpartij

Column ‘Een dilemma, lieve Linkse Groentjes, is niks meer dan een kutsmoes’

15:24 'Aan dromen en idealen staan praktische bezwaren in de weg.’ Ik weet niet van welke dichter deze regel is, maar ik heb nu al een hekel aan hem. Wat een nare cynische chagrijn. Het is ten eerste niet waar, het is ten tweede gelogen en het is ten derde weer niet waar.