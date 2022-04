Medewerkers houden Rotterdamse Gall & Gall vestigingen morgen dicht

Oud-bondscoach Arno Havenga aan de slag bij waterpo­loërs van SVH

Arno Havenga is de nieuwe coach van de waterpoloërs van SVH, die komend seizoen in de eerste divisie uitkomen. De 47-jarige Rotterdamse oud-international neemt het stokje over van Petar Ivosevic, die deze week zijn functie neerlegde.

