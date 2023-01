‘Medewerkers van Havensteder schuiven graag problemen door naar een ander’

Speciale karakter

De manier waarop deze mevrouw werd behandeld door Havensteder is helaas symptomatisch voor deze woningcoöperatie. Medewerkers schuiven graag problemen van zich af en door naar een ander. Ook ik heb hiermee te maken gehad na diverse klachten. Er is gerenoveerd in Vreewijk, na lang gesteggel hierover, maar in de uitvoering en realisatie van dit project lijkt het alsof er totaal geen betrokkenheid met de wijk is. Oude huurders schrikken als ze hun woning terugzien na vele maanden.

Ik ken iemand die al anderhalf jaar niet terug kan naar zijn woning en nieuwe huurders, de goede daargelaten, zijn veelal afkomstig uit andere buurten en kennen het speciale karakter van Vreewijk niet en gedragen zich ook hiernaar. Havensteder maakt het allemaal niet uit blijkbaar. Een project suddert voort en uiteindelijk is er wel iets aan de buitenkant gerealiseerd, maar een wijk met een ‘beschermd stadsgezicht’ status wordt op deze manier van binnenuit uitgehold.

J. H. Visch, Rotterdam

Binnen de geluidsnormen

Fraai stukje over ons Rotterdamse vliegveld. Al die meningen blijken niet echt gegrond te zijn. RTHA is gewoon binnen de afgesproken geluidsnormen gebleven. Dat is door onafhankelijke derden gemeten. Ook het stoppen met het grootlesverkeer, het verminderen van het aantal slots en de stiller wordende vliegtuigen zullen ertoe bijdragen dat Rotterdam The Hague Airport ook in de toekomst een stabiele factor in de regio kan en zal blijven.

André Tombrink, Schiedam

Quote De supporters gaan gewoon op dezelfde voet door Aad Deurloo

Extra politie bij Feyenoord

De Europese successen van Feyenoord kost de politie mensen die elders ingezet kunnen worden. Er is extra inzet bij de voetbalclub nodig om het een beetje in goede banen te kunnen leiden. De supporters gaan gewoon op dezelfde voet door. Lege vakken zonder publiek en hoge boetes. Het interesseert ze niets. Het wordt tijd dat de echte supporter opstaat en een soort van ‘kuipwacht’ opricht om de bagger eruit te halen. Ik weet zeker dat Feyenoord dan weer een club met aanzien wordt. Want niemand kan ontkennen, ook al staan ze nu op een, dat deze club aan het afglijden is.

Aad Deurloo, Rotterdam

Ook reageren op een regionale kwestie? E-mail naar rd.brieven@ad.nl met voor- en achternaam en adres (dit laatste niet voor publicatie). Een reactie kan worden ingekort. Anonieme berichten worden niet geplaatst.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.