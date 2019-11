Medewerkster Delta psychiatrische kliniek neergestoken, politie arresteert patient

‘Wondergirl’ Amira Tahri flikt het weer: haar vierde wereldti­tel in de pocket!

20:03 De 10-jarige kickbokslegende in wording Amira Tahri heeft vandaag in de Lotto Arena in Antwerpen haar vierde wereldtitel overtuigend in de wacht gesleept. Ze won overtuigend van de Franse kampioene Shania Moniek.