Meeliften op een schip naar Delft (en terugwandelen in zwembroek)

rotterdam van toen Herinnerin­gen aan het Mathenes­ser­plein: vooral de limlolly’s (roze ijsjes op een stokje) waren heerlijk!

Zo, die raadplaat van vorige week was een schot in de roos zeg! Vele tientallen lezers herkenden het Mathenesserplein, met zijn sfeervolle postkantoortje, inmiddels vrijwel geheel uit het straatbeeld verdwenen. Een prachtig stukje Rotterdam-West, dat na flink wat opknapbeurten heden ten dage nog steeds z’n charme heeft. We dompelen ons snel onder in de brieven, tegenwoordig alle elektronisch van aard.

26 februari