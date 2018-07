Meer passagiers met minder vliegtuigen

Hoewel RTHA zich vooral als zakenvliegveld afficheert, is maar 21 procent van de reizigers als zakelijk aan te merken. De meerderheid (41 procent) reist via Rotterdam naar een vakantiebestemming. Het vliegveld is ook een startpunt voor bezoek aan familie of vrienden in het buitenland (14 procent), een stedentrip (12 procent) of bezoek aan een tweede woning (7 procent).