Meer persoonlijke verhalen in nieuwe havenserie Discovery

De eerste serie De Haven van Rotterdam viel vorig jaar zo in de smaak dat het besluit over een vervolg snel was genomen. Zeven afleveringen telt deze nieuwe reeks van tv-producent Zodiak. Bedrijven die eerst de boot afhielden, wilden nu wel meewerken. Zo voer Griekspoor enkele dagen mee op een mijnenveger van de marine die voor de Nederlandse kust bommen onschadelijk maakt. ,,Er liggen nog steeds mijnen uit de Tweede Wereldoorlog op de Noordzee.’’



Meer dan in het eerste seizoen gaat deze serie op zoek naar het persoonlijke verhaal van de mensen die werken tussen al die grootsheid. Van sjorder Rachid tot het schipperspaar Johnny en Clarissa. ,,Ik vind dat mooi, het gaat verder dan ‘kijk eens hoe groot’.’’



De in Amsterdam woonachtige geboren Rotterdammer noemt ook de steenzetters die de kademuren bouwen en repareren. ,,Het zwaarste werk ter wereld. Die mogen maar twee uur achter elkaar werken.’’ En wat te denken van de makers van de gevlochten rietmatten die de havenbodem moeten beschermen. ,,Die liggen overal, omdat de schepen de boel omwoelen. Ik had daar geen weet van. We volgen ze vanaf het moment dat zij hun riet snijden in de Biesbosch.’’ Er liggen nog zoveel verhalen in de haven. ,,Ik doe zo mee aan een derde reeks.’’