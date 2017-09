Meer verkeerscontroles in Rotterdamse regio

Video Afrojack: 'Ik hoef niet op vakantie, dit is het allerleukste om te doen'

8:27 De wereldberoemde dj Afrojack vierde vannacht zijn dertigste verjaardag in Ahoy in Rotterdam. De dj uit Spijkenisse, zijn echte naam Nick van de Wall, trad op voor een uitverkocht Ahoy. Fans van heinde en verre kwamen naar zijn feest ‘No Place Like Home’. ,,Je viert toch altijd je verjaardag thuis in een kroeg? Een kroeg is wat klein, daarom Ahoy. En draaien is wat ik het liefste doe.’’