Meer zakelijke vluchten tussen Londen en Rotterdam

Transavia is verantwoordelijk voor het overige commerciële vliegverkeer op ‘Zestienhoven’. In de zomer voeren ook TUI fly en Corendon vluchten uit, maar breder is het aanbod niet. Tot grote teleurstelling van de luchthaven zelf, die dit aanbod graag zou uitbreiden, maar momenteel niet verder kan groeien. Daarvoor is een nieuw luchthavenbesluit nodig.

Geluidsoverlast

In de MER die voor Lelystad Airport is gemaakt, blijkt gerommeld te zijn met de cijfers van de geluidsoverlast voor de provincies Gelderland en Overijssel. ,,Om uit te sluiten dat dit ook in onze MER het geval is, heeft het ministerie een onderzoek laten uitvoeren. Het lijkt erop dat er niet dezelfde fouten zijn gemaakt’’, liet Steven van der Kleij, beleidsmanager van het vliegveld, eerder al optekenen. ,,Maar een second opinion moet 100 procent zekerheid bieden. We hopen uiterlijk in februari uitsluitsel te krijgen. Daarna zullen we alsnog een aanvraag doen voor een nieuw luchthavenbesluit.’’