Meer zakelijke vluchten tussen Londen en Rotterdam

Drie jaar cel voor mislukte aanslag op Rotterdammer

19:43 Een 48-jarige Servische man is vandaag door de rechtbank in veroordeeld tot een celstraf van drie jaar, waarvan één voorwaardelijk, voor het voorbereiden van een bomaanslag. De man had in Amsterdam een autobom in elkaar geknutseld die hij wilde gebruiken voor de liquidatie van een garagehouder in Rotterdam.