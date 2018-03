Meer zomervluchten Rotterdam The Hague Airport

Rotterdam The Hague Airport (RTHA) werkt met zogenoemde ‘slots’, vertrek- en landingsrechten. Die mogen gedurende het jaar onbeperkt gebruikt worden en zijn niet gebonden aan seizoenen. De slots waarvan geen gebruik wordt gemaakt, kunnen worden overgeheveld van in dit geval de winter naar de zomer.

‘Zestienhoven’ heeft afgelopen week de Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Rotterdam (CRO) medegedeeld dat deze ‘extra vluchten’ meer verspreid over de dag zullen plaatsvinden en niet in de randen van de nacht, aangezien die al vol zitten. ,,Dat is eigenlijk het enige goede nieuws’’, stelt John Witjes, die in de CRO de bewoners van Schiedam vertegenwoordigt. ,,Want hoe je het ook wendt of keert, er mag meer gevlogen worden. Dat betekent voor ons extra lawaai.’’