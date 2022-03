Meerdere aanhoudingen voor Europees duel Feyenoord, supporter met boksbeugel opgepakt

UpdateDe politie heeft voor de wedstrijd tussen Feyenoord en Partizan Belgrado meerdere supporters aangehouden voor belediging en het gooien van vuurwerk. Eerder op de middag werd een Servische aanhanger aangehouden die een boksbeugel bij zich had.

Een woordvoerder van de politie kon niet vertellen of de aangehouden supporters van Feyenoord of Partizan zijn. Eerder vanmiddag verzamelden supporters van Partizan Belgrado zich in de Rotterdamse binnenstad.

De aanhang van Partizan zat vele uren voor de wedstrijd al op een van de zonnige terrassen in de Oude Haven: Een groot glas bier voor zich, een joint in de hand. Later aten groepjes gebroederlijk naast fans met een Feyenoordsjaaltje om. Agenten stonden zowel dichtbij als verder weg. De harde kern van de club uit Belgrado is berucht. De politie houdt rekening met de komst van achthonderd uit-fans.

Boksbeugel

Een groepje Serviërs werd vroeg op de dag gecontroleerd op de Witte de Withstraat. De man die een boksbeugel bij zich bleek te hebben, werd opgepakt. In Belgrado waren er geen aanhoudingen van Rotterdamse supporters. Feyenoord won die uitwedstrijd met 2-5 en kan vandaag de kwartfinale halen. Twintig jaar geleden was dat de laatste keer in een Europees toernooi, toen uiteindelijk de UEFA cup werd gewonnen.

Feyenoord hoopte dat supporters vroeg naar het stadion zouden komen om in de stemming te raken. Zowel in de Legioenzaal -onder het vak van de harde kern- als in het bruine café waren optredens. De harde kern van Feyenoord heeft de volle Kuip opgeroepen te zorgen voor een ‘ouderwets Europa Cup’ sfeertje.

Feyenoord won uiteindelijk in de Kuip met 3-1 van Partizan, dat in Belgrado al met 2-5 werd verslagen.

Volledig scherm Veel politie bij de Oude Haven, de verzamelplek van supporters van Partizan © AD

Volledig scherm Controle op de Binnenrotte. Vanwege de Europese wedstrijd van Feyenoord is er veel politie op de been. © AD

