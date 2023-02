Meerdere autoruiten ingetikt in Poortugaal, politie zoekt dader(s)

Dierenambu­lan­ce voor zwanen krijgt oorkonde: ‘Heel speciaal dat ons werk zo gewaar­deerd wordt’

De Dierenambulance Zwanengroep Zuid-Holland, die zich dagelijks inzet om zwanen in nood te helpen, heeft een oorkonde gekregen van Partij voor de Dieren. ,,We waren zeer verrast”, zegt Edwin Vosselman van de Zwanengroep. ,,We zetten ons dagelijks in om dieren te redden, maar staan er weinig bij stil dat het zo gewaardeerd wordt.”